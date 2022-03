Juventus, Chiellini elogia Conte: «Ha cambiato la nostra visione del calcio». E su Allegri: «La squadra che si è trovato è molto diversa»

Nel corso della lunga intervista concessa a Amazon Prime Video, il capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato di due suoi allenatori: Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole.

ANTONIO CONTE – «Ci ha portato il “nuovo calcio” per la prima volta. Poi abbiamo proseguito con sfaccettature diverse, ma Antonio ha proprio cambiato la nostra visione del calcio. Io mai avrei pensato di giocare con la voglia di dribblare dentro l’area, di cercare un passaggio filtrante. Io sono sempre per l’equilibrio, però è chiaro che ora nel calcio avere il controllo della partita e della palla è fondamentale. Non mi piace chi non gioca affatto, ma nemmeno chi gioca quando non serve e lo fa solo per pura estetica».

MASSIMILIANO ALLEGRI – «Nei primi mesi del suo ritorno forse si aspettava di troavare una squadra più simile a quella che aveva lasciato. In realtà, in questi due anni è cambiato tanti: tanti giocatori, tanti giovani e alcune colonne portanti avevano finito il ciclo. Gli equilibri interni sono cambiati. Da novembre, pian piano, si è vista la sua Juve: solida, con una propria identità, con pregi e difetti».