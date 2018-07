L’ex presidente della Juventus Cobolli Gigli ritiene che Cristiano Ronaldo non sia la scelta giusta per i bianconeri, meglio il giovane Milinkovic-Savic

Il 99,9% dei tifosi juventini sogna di vedere Cristiano Ronaldo a Torino e le voci che circolano nelle ultime ore lasciano ben sperare sul buon esito della trattativa. Il ds bianconero Beppe Marotta e il collega Fabio Paratici dovrebbero infatti volare domani a Madrid per ottenere l’accordo con Florentino Perez. C’è però uno 0,1% di tifosi che non vede di buon occhio l’arrivo del portoghese alla corte di Massimiliano Allegri. Tra quest c’è l’ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli. Il manager ritiene che il fenomeno del Real Madrid sia fin troppo maturo e che sia meglio puntare su giovani prospettiva come Sergej Milinkovic-Savic della Lazio.

«Si sta creando un’aspettativa ansiosa. Più passano i giorni e più aumenta la pressione sulla Juventus, che potrebbe deludere tutti i tifosi se la trattativa dovesse avere un esito negativo. Mi sembra che tutto ruoti intorno alla clausola rescissoria di un miliardo che Florentino Perez potrebbe chiedere alla Juventus, ne avrebbe tutto il diritto. – ha dichiarato Cobolli Gigli ai microfoni di RMC Sport – La società corre qualche rischio, perché sta puntando sì sul cavallo più forte del mondo ma che ha ormai 34 anni. Io personalmente non l’avrei fatta: un giocatore singolo non fa la squadra. Tutti i soldi che si dovrebbero investire su Ronaldo, si potrebbero utilizzare per rafforzare la struttura complessiva della Juventus. Per esempio io prendere Milinkovic, se Lotito lo lascia, invece di Ronaldo».