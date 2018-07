Marotta e Paratici pronti a volare a Madrid per chiudere l’affare Ronaldo – 5 Luglio, ore 21.20

Cristiano Ronaldo è sempre più vicino alla Juventus. Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, domani Marotta e Paratici potrebbero partire alla volta di Madrid per chiudere definitivamente l’affare con i Blancos e dunque regalare al popolo della Vecchia Signora il 5 volte Pallone d’oro. I due dirigenti bianconeri sono al momento a Milano in attesa di informazioni dalla Spagna: quest’oggi, infatti, il procuratore di CR7, Jorge Mendes, ha incontrato Florentino Perez per discutere proprio dell’offerta del club di Andrea Agnelli. Qualora l’esito dovesse essere positivo, Marotta e Paratici salirebbero sul primo aereo in direzione della capitale spagnola.

Marotta e Paratici a Madrid? No, la Juve starebbe aspettando a Milano Jorge Mendes per chiudere la trattativa entro domani sera

Nessuna gita a Madrid in programma, nessun viaggio all’orizzonte. Per ora la Juventus rimane in Italia, per cercare di chiudere la trattativa per CR7 nel più breve tempo possibile. I tempi sono serratissimi, ma il club bianconero ha in mente una data di presentazione di Cristiano Ronaldo: sabato 7 luglio 2018 alle ore 17. A dimostrazione del fatto che i vertici della Juve non sono partiti per Madrid intorno alle 18 è stato avvistato Beppe Marotta a Milano, nei pressi della zona San Babila. Lo ha raggiunto in un secondo momento Fabio Paratici.

In serata i due dirigenti bianconeri non voleranno alla volta della capitale spagnola, ma attenderanno nella città della Madonnina il ricchissimo e potentissimo procuratore Jorge Mendes, che nelle prossime ore dovrebbe incontrarli. Ci sono ancora alcuni dettagli da sistemare, ma l’affare sembra sempre più in dirittura d’arrivo: al Real Madrid andranno 100 milioni di euro, mentre al giocatore verranno versati 30 milioni di euro netti a stagione per quattro anni. Intanto, in mattinata, si sarebbe svolto un incontro fra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri: il tema, manco a dirlo, è l’approdo di Cristiano Ronaldo alla corte bianconera.