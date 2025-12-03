Juventus, dalla Coppa Italia un dato assolutamente positivo: Spalletti deve continuare a lavorare così per rilanciare i bianconeri

Juventus, dalla Coppa Italia sono arrivate sicuramente dei dati molto positivi. E Spalletti può guardare al futuro con maggiore fiducia

La notte dell’Allianz Stadium ha consegnato un responso chiaro: la Juventus vola ai quarti di finale di Coppa Italia, confermando ancora una volta il proprio ruolo di protagonista assoluta nella competizione. Il successo per 2-0 ai danni dell’Udinese, maturato grazie all’autorete di Palma e al rigore trasformato con freddezza da Manuel Locatelli, non rappresenta soltanto un passaggio del turno, ma ribadisce la superiorità storica del club bianconero in questa fase del torneo. La Juventus, infatti, continua a rafforzare una tradizione vincente che attraversa diverse epoche calcistiche, offrendo a Luciano Spalletti un patrimonio prezioso su cui costruire il futuro.

Una Juventus da record: 162 gol negli ottavi di Coppa Italia

Tra i dati più significativi spicca quello legato alla produzione offensiva. Con le due reti realizzate nella sfida contro i friulani, la Juventus ha ulteriormente incrementato il proprio bottino, diventando la squadra che ha segnato più gol nella storia degli ottavi di finale della Coppa Italia. Il totale aggiornato arriva così alla sorprendente quota di 162 reti, un primato che nessun altro club italiano è riuscito anche solo ad avvicinare.

Questo traguardo conferma come la Juventus affronti gli ottavi con un approccio vincente e con una mentalità sempre orientata alla conquista. Mentre per molte big questa fase può trasformarsi in una trappola, per la Juventus diventa spesso il terreno ideale per esaltare il proprio potenziale offensivo e mettere in mostra la qualità del reparto avanzato.

Una difesa impenetrabile: 27 clean sheet

Se l’attacco costruisce la leggenda, la difesa ne è la custode. La prestazione offerta contro l’Udinese – con Michele Di Gregorio protagonista tra i pali – ha permesso alla Juventus di aggiornare un altro record: ben 27 partite degli ottavi concluse senza subire gol nei tempi regolamentari. Un dato impressionante, che sottolinea quanto la solidità difensiva sia da sempre un marchio di fabbrica bianconero.

L’eredità per Spalletti

Per Luciano Spalletti, questi numeri rappresentano molto più di semplici statistiche. In una stagione pensata per gettare basi solide e programmare il futuro, sapere che la Juventus possiede una tradizione così radicata di efficacia offensiva e compattezza difensiva in Coppa Italia costituisce un vantaggio psicologico di enorme valore. La squadra dimostra di avere nel proprio DNA la capacità di colpire con continuità e, allo stesso tempo, di proteggere con determinazione la propria porta.

La Juventus, ancora una volta, conferma di essere un punto di riferimento del calcio italiano: una squadra che nei momenti decisivi sa come imporsi, difendere la propria storia e proiettarsi con ambizione verso il futuro.