Juventus, Corvino su Vlahovic: «Colpito dalla sua destrezza e fisicità»

Lo scopritore di Vlahovic Corvino ha parlato dell’attaccante della Juventus

Intervenuto in collegamento su Sky Sport 24, Pantaleo Corvino ha parlato così di Dusan Vlahovic, attaccante della Juve scoperto da lui alla Fiorentina.

VLAHOVIC – «Strutturato fisicamente, anche in altezza. Vedere le sue qualità in destrezza, unita alla fisicità, è la prima cosa che mi ha colpito. In quel momento aveva 17 anni, ero convinto già che le sue potenzialità sarebbero diventate qualità. E così è stato».

