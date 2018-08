Cristiano Ronaldo ha condiviso su Instagram una foto con la moglie Georgina e i figli che indossano la maglia numero 7 della Juventus

Cristiano Ronaldo sembra davvero essersi calato perfettamente nel mondo Juventus. Il portoghese non è riuscito ancora a segnare il primo gol in una partita ufficiale con la maglia bianconera ma in compenso ha già dimostrato tutto l’amore nei confronti dei tifosi e dei colori del club. Alla conclusione dell’allenamento odierno il vincitore di ben 5 Palloni D’Oro ha dedicato del tempo ai suoi supporter firmando autografi e concedendosi ai selfie fuori dal centro sportivo della “Continassa”. In serata Cristiano Ronaldo ha poi condiviso sul proprio profilo Instagram uno scatto con la moglie Georgina e i quattro figli. Tutti i componenti della famiglia indossano la maglia numero 7 della Juventus, bianconera per i piccoli e nera per i due genitori.

L’ex Real Madrid ha avuto un impatto devastante sul nostro campionato dal punto di vista dell’immagine. Nella sua partita di esordio con i bianconeri contro il Chievo lo share televisivo ha superato ogni più rosea aspettativa e le previsioni dicono che il trend non farà che crescere nel tempo. Il cosiddetto “Effetto Ronaldo” molto probabilmente si farà poi sentire anche sul campo.