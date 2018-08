La gara tra Chievo e Juventus ha fatto registrare un consistente aumento dello share rispetto al debutto bianconero dello scorso anno, merito di Cristiano Ronaldo

La Juventus si gode il suo nuovo gioiello Cristiano Ronaldo che è sbarcato in Italia da poco più di un mese, ma sta già infrangendo i primi record. I traguardi con la Juve del fenomeno portoghese, però, attualmente non riguardano il campo, dato che ha indossato la maglia bianconera una sola volta. CR7, difatti, ha fatto letteralmente impazzire i tifosi, non solo juventini, che hanno fatto scoppiare un vero e proprio “effetto Ronaldo”, che ha inciso, addirittura, anche sullo share televisivo.

Durante il match contro il Chievo, infatti, si è registrato un aumento esponenziale dell’audience rispetto al debutto in Serie A della Vecchia Signora dell’anno scorso contro il Cagliari. La gara ha fatto registrare l’11.9% di share, il 68% in più rispetto alla prima gara di Serie A della Juventus durante la scorsa stagione. Sono ben 2.330.234 gli spettatori unici, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, che hanno seguito l’esordio del giocatore portoghese su Sky, divenendo il quarto match più visto di sempre sull’emittente.