La Juventus grazie alle plusvalenze derivanti dai giovani cresciuti nel suo vivaio ha raccolto oltre 39 milioni di euro quest’anno

La Juventus sta cercando di crescere non solo dal punto di vista sportivo ma anche su quello finanziario. Proprio questa nuova filosofia adottata dal club potrebbe essere uno dei motivi dell’addio di Beppe Marotta, che si vocifera possa essere sostituito da un manager con maggiore competenza in ambito economico. Il bianconeri hanno speso cifre importanti nella sessione estiva di mercato, soprattutto per il cartellino di Cristiano Ronaldo, ma grazie alla cessione di diversi giovani cresciuti nel vivaio sono riusciti a raccogliere una cifra vicina ai 40 milioni di euro solo nell’ultimo anno.

