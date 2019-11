Juventus, il match winner del Derby della Mole, Matthijs De Ligt commenta la vittoria: ecco le parole del difensore olandese

Matthijs De Ligt ha deciso il Derby della Mole con il suo primo gol con la maglia della Juventus. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN.

DE LIGT – «Sono molto felice, era una partita importante e vincere in casa granata con un gol mio è stato speciale. Fallo di mano? Se io sono con le braccia strette non è mai rigore. Quando arrivi in un nuovo club non è mai facile».