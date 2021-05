Juventus, De Ligt non avrebbe dimenticato il Barcellona: l’indiscrezione dalla Spagna

Matthijs de Ligt non avrebbe dimenticato l’interesse del Barcellona. Il difensore olandese avrebbe dei rimpianti sulla sua scelta

Secondo quanto riportato dal programma spagnolo Onze di Esport3, Matthijs de Ligt non avrebbe dimenticato il Barcellona. Il difensore olandese scelse la Juventus rispetto ai blaugrana due estati fa, ma ora guarderebbe in modo diverso il trasferimento in Spagna.

Onze fornisce altri dettagli, affermando come De Ligt non si troverebbe bene a Torino, e riconoscerebbe di aver sbagliato a firmare per la Juventus due anni fa. Si tratta solamente di rumors, visto che il centrale olandese ha sempre manifestato la sua forte volontà a scegliere i colori bianconeri per crescere e maturare in un campionato così importante come quello italiano.