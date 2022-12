Del Piero, la Juventus chiama: il piano di Elkann e Ferrero

La Juventus ha bisogno di un nuovo Cda e dopo aver scelto il presidente nella persona di Ferrero, ora sta pensando a Del Piero come vice

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’idea di Elkann è quella di riportare in bianconero l’ex bandiera come vice presidente. Dna Juve, carisma e idee per il nuovo corso della società, ma prima l’ex capitano vuole conoscere a fondo il progetto.