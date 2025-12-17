Juventus, con Spalletti è cambiata la situazione? Il pensiero di Di Canio è molto chiaro. Le ultime

Juventus, Paolo Di Canio si è soffermato sulla situazione in casa bianconera dicendo anche il suo pensiero sul club torinese. Le sue parole

Durante l’evento Sky Christmas Day, ospitato nella sede milanese dell’emittente, Paolo Di Canio ha offerto una lettura approfondita del momento che sta vivendo la Juventus. L’ex attaccante bianconero, oggi opinionista televisivo, ha analizzato con lucidità il lavoro svolto da Luciano Spalletti, evidenziandone l’impatto soprattutto sul piano mentale e organizzativo.

Secondo Di Canio, la Juventus ha finalmente ritrovato una certa solidità dopo una fase di smarrimento, grazie a un allenatore capace di riportare ordine e principi chiari all’interno del gruppo. Pur riconoscendo i progressi evidenti, l’ex calciatore resta prudente sulle ambizioni scudetto: la distanza dall’Inter appare ancora significativa, soprattutto sul piano della qualità individuale.

Di Canio e l’importanza dei valori trasmessi da Spalletti

Per Di Canio, uno dei punti di forza principali di Spalletti è la capacità di leggere le dinamiche umane dello spogliatoio, andando oltre l’aspetto tattico. Il tecnico toscano viene descritto come una figura autorevole, a tratti dura, ma sempre lucida nel comprendere i bisogni morali dei giocatori. Un approccio che, secondo l’opinionista, è fondamentale per ricostruire un’identità forte e competitiva.

Nel suo intervento, Di Canio ha anche richiamato il passato glorioso della Juventus, citando figure storiche come Boniperti e Trapattoni. Un’epoca in cui disciplina, rispetto e rigore erano valori non negoziabili e si riflettevano direttamente sul campo. Oggi, a suo avviso, quella cultura si è in parte persa nel calcio moderno, rendendo più complesso il processo di crescita.

Mercato e prospettive future secondo Di Canio

Nonostante i miglioramenti mostrati nella fase difensiva e nell’attacco degli spazi, come visto contro il Bologna, Di Canio sottolinea le lacune ancora presenti. Alla Juventus mancano una punta capace di garantire molti gol e un centrocampo realmente creativo nella costruzione iniziale. Per questo motivo, l’ex bianconero suggerisce di intervenire con decisione sul mercato, guardando in particolare alla Premier League.

Tra i nomi indicati da Di Canio spicca quello di Jørgen Strand Larsen del Wolverhampton, profilo fisico e funzionale al gioco di squadra. Un investimento importante, ma ritenuto necessario per alzare il livello complessivo.

In conclusione, Di Canio vede una Juventus in crescita, potenzialmente in grado di lottare per le prime quattro posizioni. Tuttavia, per tornare davvero ai vertici, serviranno continuità, fiducia in Spalletti e scelte di mercato mirate.