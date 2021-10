Juventus, Dybala fuori dai convocati dell’Argentina: la scelta di Scaloni

Il commissario tecnico dell’Argentina ha deciso di risparmiare Dybala da triplice impegno con la nazionale: ecco perchè

Considerato l’infortunio rimendiato durante la sfida contro la Sampdoria, Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, ha deciso di lasciare tempo a Paulo Dybala per recuperare la forma fisica, togliendolo dai convocati. La Joya non parteciperà, quindi, al triplice impegno con l’albiceleste e rimarrà a Torino per tornare al meglio dopo la pausa.

Ecco il messaggio della Nazionale per comunicare la decisione:«Dopo la valutazione dei suoi studi medici è stato deciso che il calciatore Paulo Dybala è esentato dagli impegni per la triplice data di ottobre».