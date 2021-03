Juventus, Dybala segue Sarri? L’indiscrezione sulla Joya

Il caso Dybala sembra essere quello più spinoso in casa Juventus: ecco le ultime sull’attaccante argentino sul piede di partenza

Paulo Dybala è pienamente concentrato sul recupero che potrebbe portarlo in panchina il 3 aprile contro il Torino. Ma come scrive La Gazzetta dello Sport quasi sicuramente ragiona sulla possibilità di andare in scadenza.

La priorità è quella di non perderlo a zero Se Maurizio Sarri torna sulla panchina, magari all’estero, Paulo potrebbe ritrovare proprio il tecnico con cui ha fatto benissimo la scorsa stagione.

