Juventus, Dybala: «Serata perfetta. Inter? Manca ancora tanto»

L’attaccante della Juventus Dybala ha analizzato così la vittoria ottenuta all’Allianz Stadium contro il Milan

Paulo Dybala ha commentato la vittoria dell’Allianz Stadium sul Milan: «È stata una serata perfetta per tutti, era importante vincere. La squadra non ha espresso la miglior prestazione, ma contava solamente ottenere i tre punti per conquistare lo Scudetto. Dobbiamo vincere in qualsiasi modo».

«Il Milan non ha iniziato bene, ma resta una grande squadra che può creare pericoloso in qualsiasi momento. Mancano ancora tante partite, l’Inter è sicuramente una rivale», ha concluso l’argentino della Juventus ai microfoni di Sky Sport.