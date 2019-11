Juventus, Emre Can: «La situazione deve cambiare» – VIDEO

Juventus, Emre Can torna a parlare dopo la vittoria della sua Germania contro l’Irlanda del Nord. Ecco le sue parole sulla situazione – VIDEO

Emre Can è tornato a parlare della sua situazione alla Juventus, dopo la gara con la Germania.

EMRE CAN – «Sono ancora un giocatore della Juve. Ovviamente non sono soddisfatto della situazione, ma continuo a spingere sull’acceleratore e a dare il 100% in allenamento. Sto cercando di cambiare la mia situazione, nessun giocatore è felice quando non gioca, e questa è la mia situazione a Torino in questo momento. In inverno dovrò pensare a quello che ha più senso per me, io mi vedo di sicuro alla Juve, ma la situazione deve cambiare».