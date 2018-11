Juventus, l’esultanza di Ronaldo è virale: tutto lo stadio urla «Siuuu»

Il fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo continua a essere il centro del mondo bianconero. E la sua esultanza è diventata contagiosa

Tutti pazzi per Cristiano Ronaldo. Il portoghese continua a incantare la Juventus e tutti i suoi tifosi a suon di gol e prestazioni. Anche ieri contro la Spal, CR7 ha messo il suo zampino in tutte le reti dei bianconeri: tap-in al volo su punizione di Pjanic e passaggio per Douglas Costa nell’azione del 2-0. Proprio in occasione della nona rete di Ronaldo in Serie A, tutto l’Allianz Stadium ha partecipato all’esultanza del campione. Un video da brividi e che sarà il preludio di una stagione fantastica.