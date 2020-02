Juventus-Fiorentina streaming e probabili formazioni: dove vederla

Juventus-Fiorentina: la capolista guidata da Maurizio Sarri sfida i viola di Beppe Iachini nel lunch match della 22ª giornata di Serie A

Reduce dal k.o. di Napoli, la Juventus capolista di Maurizio Sarri cerca il pronto riscatto contro la Fiorentina di Beppe Iachini, avversaria allo Stadium nel lunch match della 22ª giornata di Serie A e profondamente rinnovata dalle tante operazioni fatte sul calciomercato invernale. Bianconeri in vetta alla classifica con 51 punti, 3 in più dell’Inter, Fiorentina 13ª a quota 25. Juventus-Fiorentina: la partita si giocherà domenica 02 febbraio 2020 nello scenario dell’Allianz Stadium di Torino, con fischio d’inizio alle ore 12.30.

Lazio-Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Sarà possibile anche seguire Juventus-Fiorentina sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore una console Xbox o PlayStation 4 o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La telecronaca di Juventus-Fiorentina su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Francesco Guidolin al commento tecnico.

Juventus-Fiorentina, info e dove vederla

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Domenica 02 febbraio 2020

Fischio d’inizio: ore 12.30

Stadio: Allianz Stadium (Torino)

Dove vederla in streaming: Segui live Juventus-Fiorentina solo su DAZN

Arbitro: Fabrizio Pasqua di Tivoli



Le probabili formazioni

JUVENTUS – Sarri farà ritorno al 4-3-1-2 abbandonando almeno inizialmente il tridente e schierando il gallese Ramsey alle spalle della coppia d’attacco, che vedrà Dybala accanto a Cristiano Ronaldo e Higuain partire dalla panchina. A centrocampo in regia si rivedrà Pjanic, con Bentancur e Matuidi ai suoi lati come mezzali. Dietro, davanti a Szczesny, Cuadrado e Alex Sandro agiranno da terzini, con Bonucci e De Ligt coppia centrale. L’olandese si è allenato a parte nella giornata di giovedì ma partirà regolarmente dal 1′.

FIORENTINA – Qualche dubbio di formazione per Iachini, dopo i tanti movimenti della società toscana sul calciomercato invernale in entrata e in uscita. Complice la doppia squalifica di Caceres e Milenkovic, potrebbe vedersi dal 1′ il nuovo arrivato Igor in difesa, con il brasiliano che potrebbe completare la linea a tre davanti a Dragowski con Ceccherini e capitan Pezzella. In mediana ballottaggio come mezzala destra fra Badelj e Duncan, per il resto Lirola e Dalbert saranno i due esterni, mentre Pulgar sarà il playmaker e Benassi la mezzala sinistra. Duello anche in attacco fra Cutrone e Vlahovic per affiancare Chiesa.



JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Ger. Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj, Dalbert; Chiesa, Cutrone. All. Iachini

