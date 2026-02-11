Juventus Forward, svelato il nuovo progetto d’innovazione. Chiellini: «L’innovazione è nel dna della Juve». Comolli richiama la visione di Agnelli

Juventus Forward, il nuovo hub d’innovazione bianconero. Chiellini: «L’innovazione è parte della nostra identità». Comolli cita Agnelli

(inviato dall’Allianz Stadium) – Juventus Forward è il nuovo programma di innovazione lanciato dal Club, pensato come uno spazio di co‑creazione capace di mettere in dialogo competenze interne e l’ecosistema esterno dell’innovazione – istituzioni, startup, acceleratori. Una piattaforma che unisce spirito aziendale e cultura sportiva, con l’obiettivo di facilitare le condizioni necessarie per generare idee, sperimentarle e trasformarle in progetti concreti.

Il progetto è stato presentato all’Allianz Stadium dall’amministratore delegato Damien Comolli e dal Director of Football Strategy Giorgio Chiellini, che hanno illustrato la visione e le ambizioni del programma.

Durante l’evento è stata svelata anche la Forward Squad, un nuovo “team” composto da startup selezionate per collaborare con la Juventus nel corso della stagione. Le realtà coinvolte lavoreranno su diversi livelli: dalla sperimentazione alla validazione, fino allo sviluppo e alla narrazione di iniziative innovative che potranno contribuire all’evoluzione del Club

CHIELLINI – «Per me è un piacere e un onore esser parte di questo evento. Nasce da un percorso di due anni, è stato posticipato per vari motivi ma siamo contenti di lanciare un Innovation Squad perché l’innovazione ha sempre fatto parte della storia della Juventus. Siamo qui allo stadio e siamo stati i primi a lanciarlo. Sarà un progetto non solo sportivo, perché ormai le società di calcio non sono solo campo ma vedrete anche start up diverse, cose diverse, siamo felici di ospitare qui all’Allianz Stadium un acceleratore di start up sportive, siamo contenti di diventare un punto di riferimento locale e nazionale. Vogliamo mettere a terra nei prossimi anni qualcosa che sia misurabile, utile per il club. Le start up sono cercare per risolvere ciò di cui abbiamo bisogno nel quotidiano. Oggi non è una semplice presentazione di ciò che facciamo ma un lancio, un sollecito a condividere questa innovazione. Ci sono stakeholder locali, università, imprenditori, voi media con profili diversi. Vogliamo essere un motore, una spinta di condivisione per un futuro sempre più integrante e innovativo».

COMOLLI – «Significa diventare competitivi in ogni aspetto del club. Il tema costante è: cosa facciamo dopo? Come possiamo migliorare? Innovazione è un mindset, c’è una famosa citazione di Agnelli sull’innovazione, che fa parte della storia della Juventus. La mentalità è come fare meglio, attraverso l’innovazione. Non possiamo stare fermi, perché il calcio si muove velocemente e non possiamo stare fermi. Dobbiamo guardare oltre, pensare oltre, a come il calcio nell’industria potrà essere nei prossimi 15 anni. Supporteremo chi lavorerà con noi, in questo ecosistema».

