Juve, dalla Next Gen alla prima squadra: ora i bianconeri provano a blindare i giovani per un futuro vincente - Calcio News 24

Juve, un percorso all’insegna dei prodotti del vivaio bianconero per un futuro sempre più vincente

La Juventus guarda al futuro e, ispirata dai percorsi di Yildiz, Huijsen, Miretti e Soulè, è pronta a blindare i suoi giovani talenti della formazione Under 20. L’obiettivo è non farsi cogliere impreparata e assicurarsi i gioielli che stanno emergendo nel vivaio bianconero. Ecco quanto scrive oggi Tuttosport.

Leo Bamballi prolunga fino al 2029

Il primo ad aver chiuso il rinnovo del contratto è stato il terzino destro Leo Bamballi. Il talento scuola Lione ha allungato il legame con la società bianconera fino al 2029. Un prolungamento che era già in agenda da qualche settimana e attendeva solo il compimento della maggiore età del laterale destro, avvenuto a fine ottobre. Per Bamballi, il percorso è già delineato: l’anno prossimo salirà in Under 23 e inizierà a giocare tra i professionisti.

Nicolò Millia, il sogno della Serie A sulle orme di Miretti

La Next Gen attende a braccia aperte anche il centrocampista Nicolò Millia. Il classe 2007, che ha appena debuttato in Coppa Italia Lega Pro, spera di ripercorrere la strada di Fabio Miretti. Cresciuto nelle giovanili bianconere, il talento di Carmagnola sogna di arrivare in Serie A con la maglia della sua squadra del cuore. Un passo alla volta: prima la Next Gen e poi, magari, un anno in prestito di apprendistato in Serie B, come accaduto a Fagioli qualche stagione fa. Per lui, alla Continassa hanno iniziato a programmare il rinnovo fino al 2029.

Adam Boufandar, la Juve resiste alle sirene estere

Infine, attenzione anche al compagno di reparto italo-marocchino Adam Boufandar. Il mediano, nato e cresciuto a Savigliano, è in scadenza il prossimo 30 giugno. La Juventus intende rinnovargli il contratto per evitare di perderlo a parametro zero. Alcune squadre francesi e tedesche hanno già sondato il terreno, ma i bianconeri vogliono tenerselo stretto. I lavori per il suo rinnovo sono in corso.

La Juventus, dunque, sta lavorando attivamente per coltivare e trattenere i suoi giovani prospetti, con l’obiettivo di alimentare la prima squadra con talenti cresciuti in casa e costruire il futuro del club.