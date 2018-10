Juventus-Genoa highlights e gol: le azioni salienti del match della 9ª giornata della Serie A 2018/2019

Juventus-Genoa è la gara valida per il 9° turno della Serie A 2018/2019. I bianconeri guidati da Massimiliano Allegri arrivano all’appuntamento a punteggio pieno con 24 punti in classifica e 10 vittorie consecutive tra campionato e Champions League. Il Genoa (12 punti), dopo un discreto avvio di campionato sotto la guida di Davide Ballardini, è reduce dal brusco cambio di allenatore con il ritorno in panchina di Ivan Juric. All’Allianz Stadium, i bianconeri puntano all’ennesima vittoria per rafforzare il primato; di contro, un Genoa che vuole partire al meglio sotto la nuova guida tecnica.

Juventus-Genoa è diretta dall’arbitro Federico La Penna di Roma, coadiuvato dagli assistenti Marrazzo e Bottegoni. Ros è il quarto uomo, mentre al Var ci sono Calvarese e Tolfo (Avar). La Penna non ha mai diretto partite della Juventus, mentre in una sola occasione ha arbitrato il Genoa, in Coppa Italia, nello scorso agosto, quando i rossoblù superarono 4-0 il Lecce nel terzo turno. Ecco gli highlights e i gol di Juventus-Genoa.

JUVENTUS-GENOA 1-0 – Juve in vantaggio con il solito Ronaldo! Cross ineditamente dalla sinistra di Cancelo, Radu non interviene sulla deviazione di un compagno e CR7 appoggia in rete!

JUVENTUS-GENOA 1-1 – Pareggio a sorpresa del Genoa! Kouamé si avventa su un pallone che sembra morto, lo mette al centro e Messa infila di testa alle spalle di Szczesny!

