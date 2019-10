Juventus Genoa, Ronaldo: «Che ansia nel finale! Inter? Duello stimolante»

Le emozioni di Cristiano Ronaldo dopo il gol vittoria trovato in extremis in Juventus Genoa: il commento di CR7

Cristiano Ronaldo ha trasformato il rigore decisivo al 95′ che ha permesso alla Juventus di chiudere la pratica Genoa. Ecco le parole del portoghese a Sky Sport dopo il fischio finale.

«Sono felice per la vittoria, era una partita difficile contro una squadra organizzata. La Juventus lotta fino alla fine, deve provarci sempre. Abbiamo trovato il gol allo scadere e siamo contenti per i tre punti. Il tempo passava e cresceva l’ansia perché eravamo secondi. Duello con l’Inter in classifica? L’idea che fosse davanti a noi ci ha stimolati».