Juventus, Graziani su Dybala: «Dico una cosa a Paratici e Nedved»

Francesco Graziani, dopo il derby della Mole tra Juventus e Torino, ha espresso il suo parere su Paulo Dybala. Ecco le dichiarazioni dell’ex granata

Intervenuto negli studi di Sportmediaset XXL, Francesco Graziani ha espresso il suo punto di vista dopo il derby della Mole tra Juventus e Torino. Ecco le dichiarazioni dell’ex granata su Paulo Dybala.

«Ma la Juventus che vuole vincere tutto non può avere solo due attaccanti. Cari Paratici e Nedved, perché non avete preso un altro attaccante? Dybala non è un centravanti, non lo può fare. Patisce in quel ruolo lì, deve fare il trequartista».