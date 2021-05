Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l’Udinese: ecco la decisione su Alvaro Morata

Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l’Udinese. Dubbi rischiarati su Morata che è nella lista dei calciatori disponibili per la gara contro i friulani.

Assenti Merih Demiral e Federico Chiesa. In attacco, oltre a Felix Correia, si rivede Giacomo Vrioni mentre in difesa torna anche Radu Dragusin. Ecco la lista completa dei calciatori bianconeri per Udine.