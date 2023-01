Juventus, i tifosi al contrattacco: class action contro la FIGC. I dettagli

Caso plusvalenze: i tifosi della Juve organizzano class action contro la FIGC. I dettagli sulla risposta del popolo bianconero

Tra i tifosi della Juventus, come riferisce l’odierna edizione di Tuttosport, comincia a viaggiare un’idea che intriga sempre di più con il passare delle ore. Quale? Quella di una class action contro la FIGC. In Italia è una pratica non molto utilizzata, ma un riferimento che si fa sempre più frequente mese dopo mese.

L’azione collettiva è un tipo di azione legale che consente ad un gruppo di individui di tutelare i propri diritti individuali omogenei lesi dalla condotta di un’impresa o di un ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità. Vedremo come si evolverà la situazione nelle prossime ore.