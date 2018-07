La Juventus ha trovato difficoltà ad arrivare a Marcelo e sta quindi lavorando per rubare Alaba al Bayer Monaco in caso di addio di Douglas Costa

Il futuro di Douglas Costa alla Juventus è sempre più in bilico. I bianconeri non avrebbero intenzione di cedere il brasiliano ma le lusinghe che arrivano dall’estero si fanno sempre più insistenti. Il terzino al momento sta tergiversando e la cosa avrebbe indispettito non poco la dirigenza di corso Galileo Ferraris. La Juventus sta per chiudere per l’arrivo di Matteo Darmian dal Manchester United ma non sarà l’azzurro a sostituire Douglas Costa in caso di partenza. L’ex Torino andrà infatti a coprire il buco in difesa lasciato dal partenteBenedikt Howedes, che infatti non verrà riscattato.

I bianconeri cercano un grande colpo per la fascia laterale sinistra, si può dire “alla Cristiano Ronaldo“, se effettivamente il brasiliano lasciasse la squadra campione d’Italia. Il primo nome sulla lista di Marotta e Paratici è certamente quello di Marcelo del Real Madrid, che nei giorni scorsi ha ammiccato alla Juventus con un messaggio diretto all’amico ed ex compagno di squadra Ronaldo. Oggi l’ipotesi più percorribile ma comunque molto complicata per una questione di ingaggio porta a David Alaba del Bayer Monaco. Una seconda alternativa potrebbe essere Juan Bernat, terzino spagnolo che gioca nel club bavarese con l’austriaco.