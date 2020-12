Juventus, infortunio Chiellini: nuovo problema per il difensore

Ancora problemi per Giorgio Chiellini. Il difensore è finito nuovamente k.o. durante la rifinitura in vista della partita con la Dinamo Kiev

Incredibile sfortuna per Giorgio Chiellini. Il difensore centrale della Juventus stava per tornare a disposizione di mister Pirlo per la gara contro la Dinamo Kiev ma non ci sarà.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, il numero 3 è costretto nuovamente a fermarsi: problema muscolare alla coscia destra accusato nella rifinitura odierna per il difensore della Juve. Presto nuovi aggiornamenti.