Juventus, infortunio Dybala: c’è la data per il rientro in gruppo

Infortunio Dybala: c’è la data per il rientro in gruppo. Ultime sulle condizioni del numero 10 argentino della Juventus

Come riferito da Tuttosport Paulo Dybala continua nel percorso fisioterapico dopo la lesione del legamento del ginocchio il 10 gennaio con il Sassuolo.

L’argentino non sarà ancora a disposizione per il match di sabato con la Roma ma potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo alla Continassa la prossima settimana. Buone notizie per la Juve e per Pirlo.