Infortunio Zhegrova, come sta il giocatore della Juventus? Le sue condizioni

Infortunio Zhegrova: salta il Como e resta in dubbio per la sfida di Champions contro il Real Madrid. Le condizioni del giocatore ex Lille

Brutte notizie per la Juventus in vista della prossima giornata di campionato. Come riportato da TuttoJuve.com, l’infortunio di Edon Zhegrova costringerà l’esterno kosovaro a saltare la partita contro il Como, valida per la nona giornata di Serie A. Il giocatore ha accusato un risentimento al pube che lo ha fermato negli ultimi allenamenti, spingendo lo staff medico bianconero a non rischiarlo per evitare peggioramenti.

L’infortunio Zhegrova arriva in un momento delicato della stagione per la squadra allenata da Thiago Motta, impegnata su più fronti e chiamata a gestire con attenzione le energie dei propri titolari. Il numero 11 bianconero, protagonista di un ottimo avvio di campionato con assist e giocate decisive, sarà sottoposto a nuovi controlli nelle prossime ore per valutare i tempi di recupero e capire se potrà tornare a disposizione per la sfida di Champions League contro il Real Madrid, in programma mercoledì 22 ottobre.

La sua presenza contro i blancos resta in forte dubbio: lo staff medico della Juventus preferisce non affrettare i tempi di rientro, considerando la natura del problema. Il risentimento al pube, infatti, è un fastidio che può facilmente trasformarsi in un infortunio più serio se non gestito con prudenza.

Oltre all’infortunio Zhegrova, la Juventus dovrà fare i conti anche con altre assenze importanti. Contro il Como mancheranno Miretti, fermo per un problema muscolare, Bremer, alle prese con un affaticamento, Cabal, Pinsoglio e Milik, non ancora al meglio della condizione. Una situazione che obbligherà Thiago Motta a ridisegnare la formazione, dando spazio ad alcune seconde linee e ai giovani della rosa.

L’assenza di Zhegrova rappresenta comunque un colpo pesante per i bianconeri, che in queste settimane avevano trovato nel fantasista kosovaro un elemento capace di dare imprevedibilità e velocità all’attacco. Il tecnico confida di recuperarlo in vista della gara europea, anche se tutto dipenderà dalle risposte fisiche dei prossimi giorni.

L’infortunio Zhegrova tiene dunque in apprensione il mondo Juventus, che spera di poter contare presto sul suo talento in vista di un calendario fitto e pieno di impegni cruciali, tra campionato e Champions League. LEGGI ANCHE >>> Conferenza stampa Tudor pre Como Juve: «La partita è difficile, il Como è una finta piccola. Zhegrova non ci sarà. Yildiz domani riposa? No»