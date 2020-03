Juventus Inter, Chiellini c’è: ma il difensore partirà dalla panchina

Juventus Inter, a 24 ore dal match Sarri ritrova Giorgio Chiellini. Il difensore recupera, ma probabilmente partirà dalla panchina

Giorgio Chiellini ci sarà per una delle sfide più importanti della stagione, ma molto probabilmente partirà dalla panchina. L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza il recupero del difensore bianconero: l’affaticamento muscolare non è più un problema, ma molto probabilmente Sarri lo lascerà in panchina: in una partita complicata e cruciale come questa meglio non rischiare un uomo dal primo minuto e ritrovarsi poi con un cambio in meno.