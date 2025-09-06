Juventus Inter: Chivu valuta Lautaro Martinez in vista del big match allo Stadium

Juventus Inter: Chivu valuta attentamente Lautaro Martinez in vista del big match allo Stadium contro i bianconeri

Alla ripresa della Serie A, l’Inter si prepara a un banco di prova di altissimo livello: la sfida contro la Juventus, in programma sabato alle ore 18 all’Allianz Stadium di Torino. Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu, ex difensore rumeno e oggi alla guida della prima squadra, dovrà prendere una decisione cruciale sulla presenza dal primo minuto di Lautaro Martinez, capitano e bomber argentino.

Il numero 10 interista rientrerà in Italia soltanto nel pomeriggio di giovedì, dopo l’impegno con la Nazionale argentina in Ecuador, disputato nella notte italiana di mercoledì. Un viaggio lungo, con fuso orario e stanchezza da smaltire, che ridurrà al minimo il tempo a disposizione per allenarsi con il gruppo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è probabile che Lautaro svolga una seduta differenziata nell’ultimo allenamento pre-partita. La convocazione non sembra in discussione, ma resta il dubbio se Chivu lo schiererà titolare o se opterà per una gestione più prudente, pensando anche all’esordio in Champions League di mercoledì prossimo contro l’Ajax ad Amsterdam.

Con il precedente allenatore Simone Inzaghi, l’impiego di Lautaro in partite di cartello era quasi scontato. Con Chivu, invece, le valutazioni sembrano più legate a un equilibrio tra condizione fisica e strategia tattica, soprattutto in un periodo in cui l’Inter dovrà affrontare un calendario fitto di impegni tra campionato e coppe europee.

Oltre a Lautaro, il tecnico potrà contare sul rientro di altri nazionali, ma sarà fondamentale calibrare i carichi di lavoro per evitare cali di rendimento durante la gara. La sfida con la Juventus, storica rivale e diretta concorrente per lo scudetto, rappresenta un test chiave per misurare la solidità della squadra e confermare il buon avvio di stagione.

La scelta su Lautaro Martinez sarà un segnale importante della filosofia di gestione di Chivu: tra prudenza per preservare i giocatori chiave e ambizione di schierare la formazione più competitiva possibile. Un equilibrio che potrebbe determinare non solo l’esito del match di sabato, ma anche il cammino dell’Inter nelle prossime settimane.