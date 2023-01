Juventus, Kaio Jorge: «Io come Dybala? Posso farlo se…»

Le parole di Kaio Jorge, attaccante brasiliano di proprietà della Juventus, sulla sua avventura in bianconero

Kaio Jorge ha parlato ai microfoni della trasmissione 3 ‘Na Area. L’attaccante si è espresso sulle sue condizioni e sull’avventura alla Juventus.

PAROLE – «Mi sento meglio, ho passato mesi complicati. La rottura del ginocchio è stata pesante, crociato compreso. Ci ho messo nove mesi, ho provato a forzare e ormai da qualche giorno sto provando ad allenarmi con il gruppo. Non c’è paura, è il dolore. Il primo pensiero era poter tornare a giocare. Ed è andata bene. Qui alla Juve ho il mio posto, sto bene, ho i miei giorni pieni. Ho sempre sognato, dopo il Santos, di giocare in una grande d’Europa. E l’ho realizzato. La differenza è la cultura tattica, devi stare concentrato in fase difensiva. Il gioco più rapido? Molto più rapido rispetto al Brasile. Sono migliorato anche in marcatura, nella prima pressione. C’erano Cristiano, Dybala, Chiellini quando sono arrivato. Ho sempre giocato da centravanti, ho sempre fatto diversi gol in quel ruolo lì. Mi piaceva giocare anche più dietro, magari nel ruolo di Dybala che variava tra centrocampo e attacco. Mi adatto bene in quel ruolo, posso fare il falso 9 o quello vero, giocare anche di sponda».