Kaio Jorge torna in Italia, l’attaccante brasiliano, tornerà a Torino per riprendere gli allenamenti. Ecco il programma degli allenamenti

Dopo aver svolto le visite mediche lo scorso mercoledì a Torino ed essere ritornato in Brasile per svolgere alcune pratiche burocratiche, Kaio Jorge è pronto per tornare in Italia.

L’attaccante brasiliano inizierà ufficialmente la sua avventura italiana domani, con la Juve che lo attende per svolgere i primi allenamenti individuali. Difficile che il brasiliano che giochi già contro l’Atalanta in amichevole, ma potrebbe trovare spazio a partita in corso già contro l’Udinese.

I DETTAGLI SU JUVENTUSNEWS24