Juventus, Kostic ha convinto Tudor: resterà in bianconero per la nuova stagione, i dettagli

Juventus, Kostic ha convinto Tudor: resterà in bianconero per la nuova stagione, tutti i dettagli sul bianconero

Filip Kostic, esterno sinistro serbo classe 1992, ha conquistato la fiducia di mister Igor Tudor, allenatore croato subentrato alla guida della Juventus, e si prepara a vivere una nuova stagione in bianconero. Dopo il prestito annuale al Fenerbahce, il giocatore ha ottenuto la conferma nonostante le numerose richieste di mercato arrivate nelle ultime settimane.

Nell’ultima annata con il club turco, Kostic ha collezionato 37 presenze, mettendo a referto 2 gol e 9 assist, confermandosi un elemento prezioso per qualità tecnica e capacità di fornire cross precisi. L’ex Eintracht Francoforte, arrivato a Torino nel 2022, ha ripreso a lavorare con la Juventus già dal Mondiale per Club, integrandosi rapidamente nel gruppo. Tudor, fin dal suo arrivo, non ha mai spinto per una sua cessione, anzi: lo considera una pedina affidabile, pronta a garantire equilibrio e spinta sulla corsia mancina.

Alla ripresa del campionato, nella sfida di cartello contro l’Inter, Kostic dovrebbe partire titolare sulla fascia sinistra, complice anche la squalifica di Andrea Cambiaso. Una scelta che conferma la fiducia riposta in lui sia dallo staff tecnico che dalla dirigenza.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus ha respinto la nuova proposta del Fenerbahce, dove José Mourinho – prima dell’esonero – avrebbe voluto trattenerlo. Successivamente sono arrivati sondaggi dall’Atalanta e dalla Roma, anch’essi rifiutati. In chiusura di mercato, anche il Benfica e alcuni club dell’Arabia Saudita hanno presentato offerte ufficiali, tutte respinte dalla società bianconera.

La strategia della Juventus è chiara: per la corsia sinistra si punterà anche sul rientro di Kostic, considerato un’alternativa di lusso capace di garantire esperienza internazionale, duttilità tattica e un’ottima propensione al lavoro di squadra.

Con il mercato ormai alle spalle, il serbo è pronto a ritagliarsi un ruolo importante nella stagione 2025/26, offrendo a Tudor una soluzione immediata e di qualità per affrontare le sfide più impegnative.