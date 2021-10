Dopo il gol vittoria in Champions, Kulusevski ha commentato il successo della Juventus

Dejan Kulusevski, decisivo in Zenit-Juventus con il gol dell’1-0 bianconero, è intervenuto alla fine della partita ai microfoni di PrimeVideo.

GOL – «Ho visto andare il pallone verso il palo e avevo paura non entrasse. Sono molto contento per me e per la squadra perché è il mio primo gol in Champions. Sono entrato nella partita per fare la differenza ma all’inizio avevo difficoltà. Si deve essere sempre pronti perché la palla giusta può arrivare in qualsiasi momento»

DIFFICOLTÀ – «Dobbiamo girare meglio la palla, perché la perdiamo troppo. Nel primo tempo stavamo giocando male»