E’ tutto pronto per la prima parte da calciatore della Juventus di Cristiano Ronaldo all’Allianz Stadium: ecco la maxi-pubblicità della Nike in piazza Vittorio Veneto a Torino

E’ stato ribattezzato il colpo del secolo, tifosi pazzi di lui e grande affare dal punto di vista del marketing: Cristiano Ronaldo ha stregato la Juventus e anche la ‘sua’ Torino. Dopo l’esordio ufficiale contro il Chievo Verona, il portoghese è pronto a giocare la sua prima gara con la casacca bianconera tra le mura amiche dell’Allianz Stadium. E da qualche ora nel centro di Torino campeggia una maxi-pubblicità dedicata a CR7…

I biglietti per Juventus-Lazio sono finiti da diversi giorni e i tifosi bianconeri non aspettano altro che vedere da vicino Ronaldo contro i biancocelesti. E la Nike ha deciso di fare le cose in grande: in piazza Vittorio Veneto a Torino campeggia una pubblicità gigante con un lunghissimo elenco, che riporta tutti i record stabiliti in carriera dall’ex Real Madrid. «Ora dimentica tutto. E ricomincia», termina la pubblicità dello sponsor del 33enne. Ecco la foto: