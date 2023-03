Juventus, le ultime sull’infortunio di Chiesa

Federico Chiesa, dopo l’infortunio rimediato nello scorso match di campionato con l’Inter, ha svolto gli esami questa mattina

Federico Chiesa, dopo l’infortunio rimediato nello scorso match del campionato di Serie A vinto con l’Inter, ha svolto gli esami questa mattina al J-Medical.

Secondo quanto appreso dalla redazione di Juventusnews24, nelle prossime ore sono attesi i risultati dei test svolti in mattinata per capire meglio le sue condizioni e i tempi di recupero. Anche per i prossimi match della Nazionale non è ancora detta l’ultima parola.