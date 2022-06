Juventus, l’ex Buffon: «Di Maria in Serie A sarebbe come Maradona»

L’ex portiere bianconero Buffon ha parlato dell’interesse della Juventus per Angel Di Maria, facendo un paragone importante

Gianluigi Buffon, portiere del Parma e leggendario ex della Juventus, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del possibile arrivo in bianconero di Angel Di Maria.

PARAGONE – «Di Maria, in questo momento, nel campionato italiano è come Maradona. Mi sono spiegato?».

INVESTITURA – «I giocatori vanno valutati pensando al contesto in cui devono agire. Oggi la Serie A si è impoverita a livello tecnico, questo è fuori di dubbio. E Angel, di tecnica, ne ha da vendere. Salta l’avversario con una facilità impressionante, è decisivo sotto porta, è bravo negli assist, corre per tutto il campo e può ricoprire più ruoli. In poche parole: è un giocatore di calcio».

