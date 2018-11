L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di JTV sulla vittoria della panchina d’Oro e non solo

Dopo tre giorni di riposo, la Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa. E oggi, l’allenatore Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni della TV bianconera “JTV”, per rilasciare qualche dichiarazione sulla vittoria della panchina d’Oro, ma non solo. Ecco cos’ha detto: «La panchina d’Oro? E’ un riconoscimento che fa piacere perché è frutto del lavoro di tutti coloro che sono quotidianamente impegnati alla Continassa. E’ dato a me simbolicamente, ma è un premio di tutti ed è gratificante che siano i colleghi ad assegnarlo».

«In questi anni abbiamo cambiato diversi giocatori e questa è una linea societaria molto importante perché dà nuove motivazioni. La qualità è cresciuta sempre anno dopo anno e questo è fondamentale per rimanere a grandi livelli in Italia e in Europa. È un merito della società, che sta lavorando bene e sta programmando un futuro importante».

