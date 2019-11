Juventus, Matuidi niente Nazionale: a rischio anche contro l’Atalanta

Juventus, circa dieci giorni di prognosi per l’infortunio di Matuidi rimediato durante il match contro il Milan

Brutte notizie in casa Juventus per quanto riguarda Matuidi. Il francese infatti si è infortunato nel match contro il Milan e ieri si è sottoposto ad alcuni esami che hanno rivelato una frattura della cartilagine della decima costola.

Per questo motivo il francese salterà gli impegni con la sua Nazionale contro Albania e Moldavia e, come riporta La Gazzetta dello Sport, è a forte rischio anche per il match contro l’Atalanta in programma al ritorno dalla sosta.