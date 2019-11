Juventus, Moggi: «Mi auguro che Sarri vinca quanto Allegri»

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, si schiera in difesa del tecnico Maurizio Sarri: ecco le sue parole sul nuovo allenatore

Luciano Moggi ha analizzato nell’intervista concessa a Calciomercato.it l’impatto di Sarri sul gioco della Juventus. Ecco le parole dell’ex dirigente.

«I risultati parlano chiaro, mi sembra che Sarri stia facendo bene. Per fare un determinato tipo di gioco servono gli elementi adatti. Con Allegri si è vinto perchè diversi giocatori potevano fare gol ed è così anche quest’anno. Il gioco di squadra viene meno quando hai chi è in grado di saltare l’uomo e tirare in porta. Mi auguro che Sarri vinca quanto il suo predecessore».