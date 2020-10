Juventus, multa o squalifica per i calciatori che non hanno rispettato la bolla

I sei calciatori della Juventus che hanno rispettato la bolla vanno incontro a una multa o a una squalifica

Cristiano Ronaldo e gli altri cinque calciatori della Juventus che non hanno rispettato la bolla, partendo per raggiungere le rispettive Nazionali, sono sotto indagine di due procure. La procura della Repubblica di Torino che indaga sulla possibile violazione dell’articolo 650 del Codice Penale che punisce «chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene».

La procura federale, invece, ha aperto un fascicolo per verificare l’ipotesi di una violazione delle norme anti Covid approvate dal consiglio federale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus come società non rischierebbe nulla. A farlo sarebbero invece i calciatori. Non ci sono precedenti di giocatori che non rispettano il protocollo, ma i bianconeri potrebbero andare incontro a una multa o a una squalifica.