Dybala ha condiviso una foto della caviglia fasciata a causa del fallo di Mario Rui, che è poi costato l’espulsione al difensore in Juventus-Napoli

La Juventus grazie alla vittoria per 3 a 1 sul Napoli all’Allianz Stadium ha potuto allungare a più sei sugli azzurri. Come di consueto la sfida tra le due squadre che si contendono lo Scudetto da due-tre anni a questa parte è stata accompagnata dalle polemiche. In particolare, la contestazione riguarda il fallo su Paulo Dybala che ha portato all’espulsione per doppia ammonizione di Mario Rui. Anche l’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti, che ha risposto per le rime agli sfottò dei tifosi bianconeri nel post partita, si è lamentato della decisione dell’arbitro ritenuta eccessiva. Dybala però non ci sta e su Instagram ha condiviso una foto della caviglia colpita dal difensore partenopeo avvolta in una vistosa fasciatura.