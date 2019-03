Il vice-presidente della Juventus, Pavel Nedved, ha parlato del rinnovo di Kean e del rientro di Cristiano Ronaldo contro l’Ajax

Poco prima dell’inizio del match tra Juventus ed Empoli, il vice-presidente dei bianconeri, Pavel Nedved, è stato intervistato da Sky Sport per parlare di mercato e del rientro di CR7. Al centro c’è infatti il rinnovo di contratto di Kean. Ecco le sue parole: «Kean? Ci teniamo molto, è un ragazzo del 2000 e sta facendo cose ottime, a 19 anni è incredibile. Noi vorremmo prolungare il contratto con lui, stiamo facendo passi avanti. Bisogna lasciarlo crescere e proteggerlo perché è molto giovane».

«Cristiano Ronaldo? E’ presto per dire, siamo fiduciosi perché Cristiano sta facendo molto per rientrare con l’Ajax. Vogliamo proteggerlo e far scendere in campo giocatori al 100%, lo faremo anche con lui. Dybala? E’ importante, anzi importantissimo per la nostra squadra perché è un grande giocatore. Allegri dall’inizio di stagione sta facendo scelte e un ottimo turnover, lui è fantastico in questa cosa. Noi vogliamo vincere adesso le partite».