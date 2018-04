Infortunio Mandzukic: salta Crotone-Juventus

Infortunio Mandzukic, brutte notizie per la Juventus: l’attaccante croato è alle prese con la gastroenterite, out per la sfida di domani contro il Crotone

Infortunio Mandzukic, tegola per Massimiliano Allegri. Domani la Juventus è attesa dall’ostica trasferta dell’Ezio Scida contro il Crotone di Walter Zenga, 33^ giornata di Serie A 2017/2018, e il tecnico bianconero dovrà fare a meno del suo attaccante croato: il numero 17 non rientra nell’elenco dei convocati per il confronto con gli squali.

Come riportato dal club bianconero attraverso un comunicato, Mario Mandzukic è alle prese con la gastroenterite: non sarà a disposizione per il match di domani contro il Crotone e Allegri spera di recuperarlo per il big match di domenica 22 aprile 2018, lo scontro diretto per il titolo contro il Napoli.