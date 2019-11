Juventus, niente scuse e nessuna multa per Cristiano Ronaldo

Juventus, non ci sarà alcun provvedimento da parte della società per quanto accaduto domenica con Cristiano Ronaldo

Si parlerà per giorni di quello che è accaduto domenica sera quando Sarri ha deciso di sostituire per la seconda volta in quattro giorni Cristiano Ronaldo. Il bianconero si è parecchio risentito e all’uscita dal campo ha preso direttamente la via degli spogliatoi e poi quella di casa lasciando l’Allianz Stadium ancora prima che finisse il match.

Come riporta il Corriere dello Sport il numero 7 non si è scusato con la squadra, così come con la società. La Juventus tuttavia ha deciso di non comminare alcun provvedimento contro il portoghese.