Juventus, non svanisce il sogno Zidane: la situazione

In casa Juventus si continua a tenere Zinedine Zidane per la panchina: gli aggiornamenti

Dopo aver annunciato al Real Madrid che a fine stagione andrà via, Zinedine Zidane si ributta sul mercato. Il tecnico blancos piace da tempo alla Juve: per lui sarebbe un ritorno a casa, avendo già vestito la maglia bianconera da giocatore. Esistono possibilità concrete che sia proprio lui il nuovo tecnico, come rivelano As, Sky Sport e il Corriere dello Sport.

Agnelli e la dirigenza stanno portando avanti dialoghi con Max Allegri, che potrebbe sostituire Pirlo ma che addosso ha proprio gli occhi di Real Madrid e Inter: un valzer di panchine, dunque, non è da escludere.