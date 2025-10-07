Juventus, decisione ormai presa: il nuovo ds sarà annunciato a breve? Le ultimissime

Dopo settimane di valutazioni, la Juventus è pronta a svelare il nome del direttore sportivo che guiderà l’area tecnica

Dopo settimane di attesa e voci di mercato, la Juventus è ormai a un passo dal voltare pagina. Secondo quanto riportato dall’esperto Matteo Moretto, l’annuncio ufficiale del nuovo Direttore Sportivo è questione di poco: il club ha completato il processo di selezione e individuato il profilo giusto per guidare l’area tecnica.

Il lavoro del DG Damien Comolli, che ha coordinato il “casting” insieme al management bianconero, è giunto al termine. La scelta definitiva è pronta a emergere e i tifosi, in trepidante attesa, stanno per conoscere il nome che segnerà l’inizio di un nuovo ciclo.

La nomina avrà un peso cruciale nella programmazione futura: al nuovo DS spetterà il compito di delineare le strategie di mercato e costruire, in sinergia con Igor Tudor, una rosa competitiva capace di riportare la Juve ai vertici in Italia e in Europa. Non si tratta solo di acquisti e cessioni, ma della definizione di una visione tecnica a lungo termine.

Nelle ultime settimane sono circolati molti nomi, da figure esperte a profili emergenti, ma ora la decisione è presa. Il nuovo dirigente andrà a completare un organigramma che vede già protagonisti Comolli, Chiellini e Modesto.

Per la tifoseria bianconera, il conto alla rovescia è iniziato: una nuova era della Vecchia Signora sta per cominciare.

PAROLE – «Il casting per il nuovo direttore sportivo è praticamente arrivata al termine. L’inserimento in un organigramma molto ampio con Modesto, Chiellini e Comolli. Il ds darebbe qualcosa in più dal punto di vista sportivo. Nelle prossime settimane, molto presto, potremmo avere il nome del nuovo DS».