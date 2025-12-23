Juventus, è fatta! Ottolini sarà il nuovo direttore sportivo: intesa verbale raggiunta e scelta definitiva

Juventus, Ottolini verso la nomina a nuovo direttore sportivo: accordo verbale raggiunto e concorrenza superata

La Juventus ha preso una decisione definitiva per la guida dell’area tecnica in vista della prossima stagione. Il club bianconero ha scelto Marco Ottolini come nuovo direttore sportivo, raggiungendo con lui un accordo verbale che ne sancisce l’imminente arrivo a Torino. La notizia è riportata da Sky Sport.

Ottolini, che ha concluso il suo incarico da direttore sportivo del Genoa lo scorso ottobre, ha accettato la proposta della società bianconera al termine di un processo di selezione particolarmente accurato. Il dirigente è riuscito a imporsi su una rosa di candidati ampia e qualificata, che comprendeva anche profili internazionali valutati dalla proprietà. Nonostante la scelta sia ormai stata fatta, restano da definire alcuni aspetti formali e contrattuali: nelle prossime ore è previsto un incontro per completare l’iter e preparare l’annuncio ufficiale.

Il suo ingresso rientra nel progetto di riorganizzazione strutturale avviato dalla Juventus, con l’obiettivo di rafforzare l’area dirigenziale con figure di esperienza e profonda conoscenza del calcio italiano ed europeo. Con Ottolini al timone dell’area sportiva, il club punta a programmare con anticipo le strategie di mercato e a garantire a Luciano Spalletti il supporto necessario per mantenere la squadra competitiva su tutti i fronti.

