Juventus, Paratici: «Complimenti all'Inter e Conte. Su Pirlo e Suarez...»

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Udinese

SCUDETTO INTER – «Cogliamo l’occasione per fare i complimenti all’Inter e ad Antonio. Dietro ogni successo ci sono passione e sacrificio. Sappiamo bene quanta fatica ci vuole per vincere e quanta ce ne vuole per essere primi per oltre 3000 giorni. Abbiamo compiuto un’impresa unica nel calcio italiano e credo quasi unica per lo sport in generale. Complimenti a loro, è uno scudetto meritato».

CHAMPIONS – «Al di là dei risultati delle altre, pensiamo a noi stessi. Giochiamo al meglio e cerchiamo di portare a casa più punti possibili».

PIRLO – «Io parlo con Pirlo ogni giorno più volte al giorno. Non abbiamo affrontato argomenti particolari, ma quelli che affrontiamo ogni settimana».

CASO SUAREZ – «La mia posizione non cambia. Parlerò quando sarà finito tutto. Le dichiarazioni di Agnelli fotografano benissimo la realtà della società. Io ho un’ampia delega per il calciomercato, ringrazio la società di questo».